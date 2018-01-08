بغداد - 8 - 1 (كونا) -- صوت مجلس النواب العراقي اليوم الاثنين على قرار نيابي يلزم وزارة النفط بوقف عمل شركة نفط كردية في محافظة كركوك بشمالي البلاد.

وذكر بيان صادر عن البرلمان ان المجلس صوت على قرار نيابي مقدم من لجان الطاقة والمالية والقانونية يلزم وزارة النفط بايقاف عمل شركة (كار) في حقول نفط كركوك والايعاز بتكليف شركة نفط الشمال الحكومية بالانتاج والتسويق بدلا عنها وان يكون تصدير النفط عبر شركة تسويق النفط (سومو) الحكومية.

واضاف البيان ان القرار ينص ايضا على تشكيل لجنة تحقيقية من لجان الطاقة والنزاهة والمالية للتحقق من كميات النفط المصدرة من قبل شركة (كار) وان يقوم البنك المركزي بمعرفة حجم الاموال المودعة من جراء تصدير النفط وكتابة تقرير مفصل عن اسماء الاشخاص والمصارف التي تم ايداع الاموال فيها.

ويتهم عدد من النواب شركة (كار) الكردية ومقرها في اقليم كردستان بانتاج النفط وتصديره خارج علم وسيطرة وزارة النفط الاتحادية. (النهاية) ع ح ه / ع س ع