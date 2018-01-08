مدينة الفاتيكان (روما) - 8 - 1 (كونا) -- دعا بابا الفاتيكان فرانشيسكو الى عدم المساس بوضع مدينة القدس الذي حددته الشرعية الدولية مؤكدا الحاجة لحل سياسي بين اسرائيل والفلسطينيين يقوم على مبدأ الدولتين.

وقال البابا في لقائه السنوي اليوم الاثنين بسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الفاتيكان بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد انه يفكر بشكل خاص بالإسرائيليين والفلسطينيين عقب التوترات في الأسابيع الأخيرة اذ تألم لمن قضوا في الصدامات الأخيرة مجددا نداءه للقيام بأية مبادرة من شأنها تجنب تأجج المجابهات.

كما دعا إلى "احترام الوضع القائم وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بمدينة القدس المقدسة لدى كل من المسيحيين واليهود والمسلمين".

واعتبر أن "سبعين سنة من الاشتباكات تجعل من الملح إيجاد حل سياسي يسمح بوجود دولتين مستقلتين في المنطقة ضمن حدود معترف بها دوليا" ودعا في هذا السياق الى "الحوار واستئناف المفاوضات باعتبارها الطريق الرئيسية لتحقيق تعايش سلمي بين الشعبين".

وأكد البابا فرانشيسكو أن "السلام لا يبنى بتثبيت سلطة الظافر على المهزوم" وأن شريعة الخوف ليست هي الرادع إنما "قوة التفهم العقلاني الرحب التي تدفع إلى الحوار والتفهم المتبادل لرأب الخلافات".

كما تطرق الى الأزمة السورية مؤكد أهمية متابعة مختلف مبادرات السلام الحالية في مناخ يمهد لبناء ثقة أكبر بين الأطراف كي يتم أخيرا وضع نهاية للصراع الطويل الذي أغرق البلد وتسبب في معاناة هائلة.

وأكد أهمية حماية الأقليات الدينية وأن يتولى المجتمع الدولي بأسره العمل على خلق الظروف اللازمة لعودة اللاجئين السوريين.

ودعا بهذا الصدد الى دعم البلدان المضيفة ابتداء من لبنان "كي يبقى رسالة للاحترام والتعايش وكذلك دعم الحوار في العراق حتى تجد مختلف العناصر العرقية والدينية سبيل المصالحة والتعايش السلمي والتعاون كما في اليمن وفي أجزاء أخرى من المنطقة وأيضا في أفغانستان. (النهاية) م ن