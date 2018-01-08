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  حكومة
مجلس الوزراء الكويتي يعقد اجتماعه الاسبوعي
08/01/2018 | LOC16:41
13:41 GMT 		| أخبار الكويت
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جانب من اجتماع مجلس الوزراء
جانب من اجتماع مجلس الوزراء
الكويت - 8 - 1 (كونا) -- عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم في قاعة مجلس الوزراء بقصر السيف برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح بما يلي: يتقدم مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه بخالص التهنئة إلى مقام حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وإلى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما والشعب الكويتي الأصيل بمناسبة نجاح دورة كأس الخليج لكرة القدم 23 والتي استضافتها دولة الكويت خلال الفترة من 22/12/2017 حتى 5/1/2018 والتي تكللت بفضل الله تعالى بالتوفيق.
كما أعرب مجلس الوزراء عن خالص تهانيه لصاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد والشعب العماني الشقيق وذلك بمناسبة فوز منتخب عمان ببطولة كأس الخليج 23 لكرة القدم معربا عن بالغ سروره بهذا التجمع الشبابي الخليجي في لقاءات رياضية خيرة جسدت أواصر المودة والترابط مشيدا بالتنافس الشريف والأداء الفني الرفيع الذي قدمته كل المنتخبات ومقدرا التفاعل والحضور الجماهيري الكبير الذي أضفى روح المنافسة الشريفة سائلا المولى تعالى أن تتجدد هذه اللقاءات الأخوية المباركة وهذا التواصل وأن يديم على الشعوب الخليجية دوام التقدم والازدهار.
وبهذا الصدد عبر مجلس الوزراء عن بالغ شكره وتقديره للجهود التي بذلتها اللجنة العليا المكلفة بالإشراف على دورة كأس الخليج العربي لكرة القدم 23 وجميع الفرق العاملة والعاملين والمتطوعين الذين ساهموا في الإعداد لهذا الحدث الرياضي الكبير في زمن قياسي.
ومن جانب آخر استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا المنظمة لدورة كأس الخليج أنس خالد الصالح ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب خالد ناصر عبد الله الروضان ووزير الصحة الشيخ الدكتور باسل حمود حمد الصباح بشأن ملابسات حادث التدافع الذي وقع في ختام هذه الدورة في ستاد جابر الأحمد الدولي والذي نجم عنه سقوط الحاجز الزجاجي عقب نهاية المبارة وإصابة عدد من المشجعين بجروح طفيفة وتم نقلهم للمستشفيات لتلقى الرعاية الطبية اللازمة بأقصى سرعة وتوفير أفضل سبل الرعاية من أجل سلامتهم وتوفير المسكن والمواصلات والسفر لكل المصابين وذويهم. كما بحث المجلس شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة.
ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي. (النهاية) ع ش ع
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الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء
الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء
جانب من اجتماع مجلس الوزراء
جانب من اجتماع مجلس الوزراء
سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع
سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع
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