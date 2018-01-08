الكويت - 8 - 1 (كونا) -- التقى نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله اليوم الاثنين مع الامين العام لمجلس الوزراء بالوكالة في جمهورية العراق الشقيق الدكتور مهدي العلاق والوفد المرافق له اذ تم استعراض الاستعدادات الجارية لعقد مؤتمر دولة الكويت الدولي لاعادة اعمار العراق المقرر عقده في الفترة من 12 الى 14 فبرير المقبل.

حضر اللقاء المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبدالوهاب البدر ومساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية السفيرة أمل الحمد ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران.

كما حضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر ومساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي ناصر الصبيح ومساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية ناصر عبدالله الهين والمدير العام لغرفة تجارة وصناعة الكويت رباح الرباح ومدير ادارة العمليات في الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مروان الغانم.

وقد عقد نائب وزير الخارجية والامين العام لمجلس الوزراء بالوكالة في جمهورية العراق الشقيق الدكتور مهدي العلاق والمدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والعربية عبدالوهاب البدر مؤتمرا صحفيا تم خلاله الإعلان رسميا عن عقد مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق ومواعيد انعقاده. (النهاية) م ص ع