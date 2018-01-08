عمان - 8 - 1 (كونا) -- اعلنت دائرة المخابرات العامة الأردنية اليوم الاثنين احباط مخطط "إرهابي" لخلية مؤيدة لما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) واعتقال 17 عنصرا بتهمة "المؤامرة بقصد القيام باعمال إرهابية".

وذكرت وكالة الانباء الأردنية (بترا) ان المخابرات العامة أحبطت بجهد استباقي في نوفمبر الماضي المخطط الذي استهدف تنفيذ "عدد من العمليات الارهابية وبشكل متزامن بهدف زعزعة الامن الوطني واثارة الفوضى والرعب لدى المواطنين".

واضافت انه تم تحديد الأماكن المستهدفة بالمخطط وتشمل مراكز امنية وعسكرية وتجارية ومحطات إعلامية اضافة الى رجال دين معتدلين موضحة ان مصادر التمويل لشراء أسلحة وتصنيع المتفجرات لتنفيذ المخطط ستتم من خلال عمليات سطو على عدد من البنوك.

واشارت الى احالة جميع عناصر الخلية الى المدعي العام لمحكمة امن الدولة للتحقيق معهم. (النهاية) أ ب / ع س ع