بروكسل - 8 - 1 (كونا) -- أعربت بلغاريا التي تتولى الرئاسة الحالية للاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين عن رغبتها في العمل مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون السياسة والخارجية فيديريكا موغيريني لتعزيز العلاقات مع منطقة الشرق الأوسط.

وقال سفير بلغاريا لدى الاتحاد الاوروبي ديميتر تزانتشيف في مؤتمر صحفي "اننا نعمل مع الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية حول العلاقات مع الشرق الأوسط" معربا عن الامل ان "تكون رئاسة بلاده مفيدة لعمل الممثلة العليا في دفع العلاقات مع الشرق الاوسط التي تمر بأوقات عصيبة". وكرر السفير البلغاري تصريحه لمراسل وكالة الانباء الكويتية (كونا) باللغة العربية التي يتحدثها بطلاقة قائلا ان بلاده ستركز خلال رئاسة الاتحاد الأوروبي طوال ستة الاشهر المقبلة على قضايا الامن والاستقرار في اوروبا.

واضاف كما ستركز على قضايا الشباب والاقتصاد وتعزيز المنظور الاوروبي لدول غرب البلقان بالإضافة الى تحسين علاقات الاتحاد الاوروبي مع تركيا.

واكد الدبلوماسي البلغاري ان بلاده تعمل مع الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي والمفوضية الاوروبية على الانضمام الى منطقتي اليورو و(شنغن) اذ لاتزال بلغاريا خارج عضويتهما.

وشغل السفير البلغاري منصب رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الشؤون الخارجية البلغارية وقبلها عمل مديرا لمكتب العراق ودول الخليج في الوزارة نفسها.(النهاية) ن خ / أ م س