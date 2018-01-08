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  اقتصاد
مبادرة كويتية تفوز بجائزة محمد بن راشد حول دعم الشباب العربي
08/01/2018 | LOC16:27
13:27 GMT 		| الأخبار الخليجية
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صورة جماعية للفائزين بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم لدعم مشاريع الشباب
صورة جماعية للفائزين بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم لدعم مشاريع الشباب
من سليمان رضا دبي - 8 - 1 (كونا) -- فازت الرئيس التنفيذي لمجموعة المستقبل للاستشارات وحاضنات الاعمال الكويتية ابرار المسعود بجائزة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب وذلك عن مشروع (المبادر لدعم الشباب وتنمية قطاع ريادة الأعمال).
جاء ذلك في حفل اقيم اليوم الاثنين لتكريم الفائزين بالجائزة بحضور ولي العهد ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي الشيخ حمدان بن محمد وعدد من المسؤولين الإماراتيين. واعربت المسعود في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب تسلمها الجائزة عن اعتزازها وسعادتها بالفوز بجائزة محمد بن راشد واهدت هذا الفوز لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ولشباب دولة الكويت من المبادرين والمبدعين.
واوضحت ان المشروع الوطني (المبادر) انطلق عام 2013 باستجابة للرؤية السامية وتوجيهات صاحب السمو أمير البلاد لدعم الشباب الكويتي في كل المجالات لاسيما في قطاع ريادة الأعمال.
وقالت ان "سمو امير البلاد هو الذي منحنا القوة في استمرار مشروعنا ووجهنا نحن الشباب لفتح المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تخدم خطط التنمية المحلية والخليجية ايمانا منه باهمية دور الشباب في دفع عجلة الاقتصاد".
واضافت ان مشروع (المبادر) ومنذ انطلاقته وهو يسير في خطوات جادة ومدروسة لتأهيل الكوادر الوطنية الكويتية ودعم الجهود الرسمية في تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بشكل يتواكب مع متطلبات فنون الادارة الحديثة ووفقا لاحتياجات خطط التنمية الكويتية والعربية.
وثمنت المسعود دور نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد في احتضانه ودعمه الدائم لما فيه صالح شباب الخليج والوطن العربي وكذلك ايمانه التام بدور الشباب في نهضة اقتصاد الدول الخليجية والعربية.
وافادت بان تكريمها اليوم عن فئة افضل مبادرة لدعم ريادة الأعمال على مستوى الوطن العربي جاء عقب جهد كبير بذلته لانجاح مشروعها (المبادر) وعلى مدار خمسة أعوام في دولة الكويت مؤكدة ان المشروع تم تطبيقه في دول خليجية عدة وان الخطة المستقبلية هي انتشاره في الوطن العربي ودول أوروبا والولايات المتحدة.
من ناحيته قال المدير العام لمجموعة (المستقبل) ومدير العلاقات العامة للمشروع الوطني (المبادر) مزيد المسعود انه تم طرح العديد من البرامج التدريبية في السنوات الماضية تتمحور حول كيفية تمكين وصقل قدرات الشباب لإدارة مشاريعهم وربطها مع احتياجات خطط التنمية في بلدانهم الخليجية والعربية. واضاف ان مشروع (المبادر) نجح في تنفيذ مؤتمرات وملتقيات عربية ودولية عدة لمناقشة دور رواد الأعمال الشباب في خطط التنمية الحكومية وتسليط الضوء على اهم مساهماتهم في هذا المجال. واوضح انه تم عمل مسابقات وجوائز تحفيزية للشباب لتشجيعهم على الانخراط في العمل الخاص موضحا ان أبرز تلك المسابقات هو برنامج (المبادر) التلفزيوني القائم على اسلوب الواقع والذي يعرض على شاشة تلفزيون دولة الكويت. واكد المسعود ان البرنامج التلفزيوني سوف ينطلق هذا العام في دول الخليج ومن ثم الوطن العربي لجذب اكبر عدد من المبادرين الشباب الراغبين في تأسيس مشاريعهم الخاصة.
واشار الى عدد المستفيدين من المشروع الوطني (المبادر) والذي يبلغ 777 متدربا وبعدد لايقل عن 15 مشروعا تم تنفيذها على ارض الواقع ما ساهم في انتعاش قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودفع عجلة خطة التنمية المحلية.
وتعتبر جائزة الشيخ محمد بن راشد التي تحتفل اليوم بمرور 10 سنوات على انطلاقها إحدى مبادرات سموه لدعم الشباب العربي وتشجيعه في الانخراط بالاعمال الريادية من خلال المشاريع الصغيرة والمتوسطة. (النهاية) س م ر
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ابرار المسعود ومزيد المسعود أثناء تسلم الجائزة من ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم
ابرار المسعود ومزيد المسعود أثناء تسلم الجائزة من ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم
ابرار المسعود ومزيد المسعود أثناء تسلم الجائزة من ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم
ابرار المسعود ومزيد المسعود أثناء تسلم الجائزة من ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم
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