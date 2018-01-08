الكويت - 8 - 1 (كونا) -- اظهرت ارقام صادرة عن بنك الكويت المركزي اليوم الاثنين ارتفاع عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) بمقدار 1ر1 في المئة نوفمبر الماضي مقارنة بشهر أكتوبر مسجلا 7ر36 مليار دينار كويتي (نحو 1ر121 مليار دولار امريكي).

وقالت ادارة البحوث الاقتصادية التابعة للبنك المركزي في جداول احصائية لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية بالدينار الكويتي ارتفعت في نوفمبر الماضي بنسبة 3ر0 في المئة لتبلغ 41ر32 مليار دينار (نحو 107 مليارات دولار).

واضافت ان الودائع بالعملات الاجنبية ارتفعت في نوفمبر بنسبة 5ر9 في المئة لتسجل 59ر2 مليار دينار (نحو 5ر8 مليار دولار) ليبلغ اجمالي ودائع القطاع الخاص نحو 35 مليار دينار (نحو 5ر115 مليار دولار).

وبينت ان اجمالي ارصدة مطالب البنوك المحلية على البنك المركزي بالدينار الكويتي المتمثل بسندات (المركزي) والتورق زادت في نوفمبر الماضي بنسبة 8ر3 في المئة لتبلغ 7ر2 مليار دينار (نحو 9ر8 مليار دولار) في حين انخفض اجمالي موجودات البنوك المحلية بنسبة 2ر0 في المئة لتسجل 5ر62 مليار دينار (نحو 206مليارات دولار).

واوضحت الجداول ان صافي الموجودات الاجنبية لدى البنوك المحلية انخفض بنسبة 6ر2 في المئة في نوفمبر ليبلغ 9ر6 مليار دينار (نحو 7ر22 مليار دولار) في حين قفزت ودائع لاجل لدى (المركزي) بنسبة 7ر31 في المئة في الشهر ذاته ليصل لنحو 1ر1 مليار دينار (نحو 6ر3 مليار دولار).

وافادت أن ارصدة التسهيلات الائتمانية النقدية المستخدمة للمقيمين (حجم الائتمان المصرفي الممنوح) انخفضت في نوفمبر بمقدار 4ر0 في المئة عن مستواها المسجل في أكتوبر لتبلغ 4ر35 مليار دينار (نحو 8ر116 مليار دولار) في حين استقر متوسط اسعار الفائدة على سندات الخزينة مدة عام واحد عند 2 في المئة.

واضافت ان تمويل الواردات الكويتية هبط في نوفمبر الماضي بنسبة4ر9 في المئة ليبلغ 4ر261 مليون دينار (نحو 862 مليون دولار) في حين ارتفع متوسط سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار لشهر نوفمبر بنسبة 1ر0 في المئة عن اغسطس مسجلا 3ر302 فلس لكل دولار.

وذكرت ان اجمالي قيمة الموجودات في (المركزي) ارتفعت 6ر4 في المئة خلال نوفمبر الماضي لنحو 1ر9 مليار دينار (نحو 30 مليار دولار) في حين ارتفع صافي الموجودات الاجنبية بنسبة 3ر4 في المئة ليسجل 9ر8 مليار دينار (نحو 3ر29 مليار دولار).

يذكر ان عرض النقد مصطلح يستخدم للتعبير عن كمية وحجم النقود التي يتم تداولها في الاقتصاد ويقسم الى نوعين رئيسيين عرض النقود بمعناه الضيق وعرض النقود بمعناه الموسع.

ويقصد بعرض النقود بمعناه الضيق حجم النقد للعمليات الجارية ويشمل العملات الورقية والمعدنية التي يتداولها الاشخاص في تعاملاتهم اليومية والنقود المحتفظة في البنوك على شكل حسابات جارية او ودائع تحت الطلب.

ويشمل عرض النقد بمفهومه الواسع اضافة الى النقود الجارية حسابات ودائع الاجل وحسابات التوفير. (النهاية) ف ن ك / ه ث