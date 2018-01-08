الرياض - 8 - 1 (كونا) -- اعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي التكفل بعلاج عدد من مرضى غسيل الكلى من النازحين السورين وتخفيف الاعباء الاستشفائية عن النازحين الذين يعيشون في ظروف صعبة في لبنان.

اكدت ذلك الامين العام للجمعية مها البرجس في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) وقالت فيه ان دعم الجمعية لعلاج مرضى الكلى بدأ منذ عام 2013 مما يعكس الاهتمام الكبير الذي يوليه الشعب الكويتي لقضية اللاجئيين السوريين وتلبية احتياجاتهم الانسانية والطبية.

واشارت البرجس التي تزور الرياض حاليا الى المصاعب التي يواجهها اللاجئون السوريون في لبنان في علاج الكلى لرفض بعض الجمعيات الانسانية دفع بدلات غسيل الكلى لهم الامر الذي دفع الجمعية للاستجابة الى مناشداتهم للجمعيات الخيرية وبادرت بتقديم الدعم الفوري بالتكفل بعلاج ثمانية من مرضى الكلى.

واوضحت ان جمعية الهلال الاحمر الكويتي اطلقت المرحلة الاولى من مشروع علاج مرضى القصور الكلوي في عام 2013 واستمرت خلال مراحل المشروع المتتالية بتوفير العلاج المجاني لعشرات المصابين بذلك المرض من اللاجئين السوريين في لبنان.

وافادت بأن مشروع دعم مرضى غسيل الكلى يشكل مبادرة انسانية بامتياز قدمتها الجمعية لمرضى من النازحين السوريين وتكفلت بعلاجهم لمدة خمسة اشهر.

في السياق نفسه اجتمعت الأمين العام للهلال الأحمر الكويتي مها البرجس مع رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد القاسم لبحث مسائل محل اهتمام مشترك.

وذكرت وكالة الانباء السعودية ان الجانبين بحثا أوجه التعاون المشترك والاستفادة من الخبرات المتوفرة في الجانبين لاسيما في مجال التطوع إلى جانب بحث آلية توحيد الجهود والدعم للجمعيات والهيئات التي تعنى بالعمل الإنساني في منطقة الخليج. (النهاية) ا د / ع س ع