النقل والإتصالات (الموانئ الكويتية): خدمة الشباك الواحد ستسهم بتسهيل عملية الإفراج عن البضائع 08/01/2018 | LOC16:03

13:03 GMT | أخبار الكويت من عبدالعزيز المجرن الكويت - 8 - 1 (كونا) -- قال مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية الشيخ يوسف عبدالله الصباح اليوم الاثنين ان تفعيل خدمة (الشباك الواحد) في (الموانئ) سيسهم في تسهيل إنجاز الدورة المستندية الورقية الخاصة بعملية الإفراج عن البضائع والحاويات.

وأضاف الشيخ يوسف الصباح في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) انه سيتم تفعيل مركز الشباك الواحد لدى المؤسسة في الأسابيع المقبلة ما سيسهم في الإسراع من استخراج البضائع من مكان واحد بدلا من الذهاب لعدة جهات حكومية لانجاز العملية الورقية الى جانب الاسهام في تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار.

وذكر ان المركز الذي تقدر مساحته بنحو 600 متر مربع سيشمل حاويات متعددة لاستقبال (المنافيست) الخاص بالشركات الملاحية وأخرى خاصة بالشركات الملاحية لتسليم المواطنين والتجار أصحاب البضائع والبوالص البحرية.

ولفت إلى ان المركز سيتضمن أيضا حاويات خاصة بالمخلصين الجمركيين والإدارة العامة للجمارك وذلك لإتمام العملية الورقية الخاصة بالبيان الجمركي مشيرا إلى وجود كونترات خاصة بكافة الجهات الحكومية ذات العلاقة بالإفراج الجمركي والتي يبلغ عددها نحو 14 جهة حكومية. (النهاية) ع ع م / ه ث / ن ف ع إطبع أرسل حفظ Share مشاركة