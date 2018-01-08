جدة - القيادة المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن تعلن إخلاء طيارين اثنين من منطقة العمليات بعد عملية بحث وإنقاذ مشتركة إثر سقوط طائرتهما المقاتلة جراء خلل فني.

عمان - الحكومة الأردنية تعلن موافقتها على ادخال مساعدات إنسانية "لمرة واحدة" للاجئين المقيمين في مخيم (الركبان) المقام على الأراضي السورية المحاذية للاردن.

الخرطوم - مقتل طالب واصابة آخرين في موجة احتجاجات اندلعت بمدينة (الجنينة) عاصمة ولاية غرب دارفور الحدودية مع تشاد احتجاجا على ارتفاع الاسعار.

طهران - إيران تعلن متابعتها مصير 30 بحارا من رعاياها اصبحوا في عداد المفقودين اثر اصطدام ناقلة نفط مع سفينة شحن في المياه الصينية.

برلين - بدء الجولة الحاسمة من مشاورات تشكيل الحكومة الألمانية الجديدة بين المحافظين والاشتراكيين الديمقراطيين بعد أكثر من ثلاثة أشهر من اجراء الانتخابات البرلمانية في 24 سبتمبر الماضي.

بغداد -وزير الطاقة الجزائري مصطفى قيطوني يقول ان بلاده تطمح إلى تعزيز التعاون مع العراق في مجال استثمار الغاز والاستكشافات النفطية. (النهاية) ط م ا