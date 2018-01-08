مدريد - 7 - 1 (كونا) -- سقط (ريال مدريد) في فخ التعادل الايجابي مع مضيفه (سيلتا فيغو) بهدفين لمثلهما في مباراة صعبة جمعتهما على ملعب (بالايدوس) اليوم الأحد في الجولة 18 بالدوري الإسباني لكرة القدم. وتقدم أصحاب الأرض بهدف أحرزه الدنماركي دانييل واس في الدقيقة 33 لكن الويلزي غاريث بيل صنع هدفين للريال في أقل من ثلاث دقائق جاءا في الدقيقتين 36 و39 من زمن الشوط الأول.

وحافظ ريال مدريد على تفوقه لمرحلة متقدمة من عمر المباراة رغم الخطورة الكبيرة التي شكلها مضيفه وحصوله على فرص خطيرة منها ركلة جزاء نفذها إياغو أسباس في الدقيقة وتصدى لها حارس مدريد كيلور نافاس ببراعة في الدقيقة 72.

ولم يستمر صمود الريال طويلا بعد ذلك حيث تمكن ماكسي جوميز من إدراك هدف التعادل الثاني ل(سيلتا) مستغلا خطأ في دفاع ضيفه لتنتهي المباراة بالتعادل بهدفين لمثلهما رغم مواصلة الفريقين عملية البحث عن هدف الانتصار.

وحصد (ريال مدريد) نقطة التعادل رافعا رصيده إلى 32 نقطة في المركز الرابع بالترتيب العام للمسابقة ليصل فارق النقاط مع المتصدر برشلونة إلى 16 نقطة في حين رفع (سيلتا) رصيده إلى 22 نقطة في المركز 14 بالترتيب.

وكان المتصدر (برشلونة) هزم فريق (ليفانتي) بثلاثة أهداف نظيفة في مباراة جرت في وقت سابق اليوم ضمن الجولة نفسها رافعا رصيده إلى 48 نقطة بفارق تسع نقاط أمام أقرب ملاحقيه فريق (اتلتيكو مدريد) و11 نقطة أمام (فالنسيا) صاحب المركز الثالث ب37 نقطة. (النهاية) ه ن د