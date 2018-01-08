الدوحة - 7 - 1 (كونا) -- أعلن وزير الاقتصاد والتجارة القطري الشيخ احمد بن جاسم مساء اليوم الاحد اطلاق النسخة الثانية من مهرجان قطر للتسوق والذي سيستمر حتى السابع من فبراير المقبل.

واكد الشيخ احمد بن جاسم خلال كلمة القاها في افتتاح المهرجان الذي يقام تحت شعار (الاصالة بأسلوب عصري) ان القطاع السياحي يواصل مسيرة نموه بخطى واسعة وسريعة.

واشار الى الدور الذي يؤديه مهرجان قطر للتسوق في تعزيز التأثير المباشر للقطاع السياحي في دولة قطر على الناتج المحلي الاجمالي.

وعن توجهات الدولة لتطوير القطاع السياحي ووضع خطة زمنية واضحة لتنفيذها قال انه يتم العمل حاليا على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسياحة لدولة قطر مع التركيز على تقديم منتجات وخدمات ذات ربحية عالية.

واوضح ان ذلك يأتي لرفع انتاجية قطاع السياحة وزيادة مساهمته في تحقيق التنوع الاقتصادي المنشود وتعزيز نمو القطاع الخاص خلال السنوات القادمة واطلاق مبادرات لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المنتجات السياحية والالتزام بتوحيد الجهود بين الوزارات والهيئات والشركات ذات الصلة وترسيخ مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وذكر ان ذلك سيكون من خلال طرح العديد من المبادرات التي من شأنها تعزيز المنشآت السياحية في الدولة ومنها على سبيل المثال اطلاق مشروع تحويل مركز الدوحة للمعارض القديم الى مدينة ترفيهية حديثة ومتكاملة.

واضاف ان الدولة قامت بتنفيذ العديد من البرامج التي اسهمت بتحسين وتطوير الخدمات السياحية من خلال تأسيس شركة (اكتشف قطر) التي تهدف الى تسهيل وتوضيح اجراءات السفر الى دولة قطر وتوفير اكثر من 24 برنامجا سياحيا لتلبية احتياجات السائحين القادمين الى الدولة.

واشاد بمنصة اصدار تأشيرات الدخول الالكترونية التي اطلقتها وزارة الداخلية والخطوط الجوية القطرية والهيئة العامة للسياحة بالشراكة مع شركة (في إف إس جلوبال) والتي تتيح للراغبين في السفر الى دولة قطر التقدم مباشرة من خلالها للحصول على التأشيرات السياحية وتأشيرات الزيارة.

وتوقع ان تسهم هذه الخدمة بتسهيل دخول الزوار الى الدولة من خلال توفير نظام اكثر كفاءة وشفافية في طلب التأشيرات مع تحديد رسوم موحدة لكافة انواع التأشيرات.

وتهدف النسخة الجديدة من مهرجان قطر للتسوق الى تسليط الضوء على التطور الذي شهده قطاع التجزئة في دولة قطر والمنشآت التجارية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية.

ويشارك في المهرجان نحو 13 مركزا ومجمعا للتسوق تقدم منافذ البيع فيها عروضا مميزة وتخفيضات كبيرة تصل الى 50 بالمئة على مجموعة متنوعة من السلع الاستهلاكية. (النهاية) ن ن د