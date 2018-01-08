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  الشؤون السياسية
السودان يدعو امريكا لمراجعة تصنيفه ضمن الدول التي تشهد انتهاكات دينية
07/01/2018 | LOC23:57
20:57 GMT 		| الأخبار العربية
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الخرطوم - 7 - 1 (كونا) -- دعا السودان اليوم الاحد الولايات المتحدة لمراجعة اعلانها بشأن تصنيفه ضمن قائمة البلدان التي تشهد انتهاكات دينية.
واعتبرت الخارجية السودانية في بيان صحفي ان "الاعلان الامريكي يتناقض مع العديد من الاشادات التي حظي بها السودان من رموز وقادة المؤسسات الدينية العالمية ابرزهم كبير اساقفة كانتربري ووفد الكونغرس الامريكي".
وقال البيان ان "السودان يستند لتاريخ ممتد من التعايش والتسامح بين الاديان والاعراق وحضارة عريقة عمرها آلاف السنين" مشيرا الى ان الحكومة توفر لمواطنيها واللاجئين حريات واسعة لممارسة حقوقهم وشعائرهم الدينية من خلال 844 كنيسة تتبع لها و 319 مؤسسة تعليمية اضافة الى 173 مركزا ثقافيا وصحيا.
ودعا الخارجية الامريكية الى "مراجعة اعلانها السالب وانصاف السودان الذي يستضيف ملايين اللاجئين الذين يمارسون شعائرهم الدينية بكل حرية".
واعلنت الخاريجة استعدادها لمواصلة الحوار حول الموضوع "الحريات الدينية" لبيان حقائق الواقع والتجربة السودانية المميزة اقليميا ودوليا.
وكانت الخارجية الامريكية اعادت ادراج 10 دول بينها السودان على قائمة بلدان تشكل قلقا خاصا بموجب قانون الحرية الدينية الدولي لانخراطها او تساهلها مع ما وصفتها بانتهاكات للحريات الدينية.(النهاية) م م م / ا م م
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