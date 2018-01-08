الكويت - 7 - 1 (كونا) -- تغلب نادي الكويت اليوم الاحد على نظيره العربي بنتيجة (90 - 46) في بطولة درع الاتحاد الكويتي لكرة السلة ليحجز بذلك بطاقته للدور قبل النهائي للبطولة في مباراة تسيدها الفائز لعبا ونتيجة.

وتمكن لاعبو الكويت بقيادة عبدالله الشمري وحسين الخباز وحمد عدنان وراشد رياض من تحقيق تفوق واضح على الفريق الخصم وقدموا مستوى فنيا عاليا مكنهم من تحقيق نصر مستحق وبكل جدارة.

وسيلاقي الكويت في مباراة الدور قبل النهائي الأولى نظيره الجهراء الذي تغلب بدوره بكل جدارة على نظيره كاظمة بنتيجة (88 - 72).

وتغلب القادسية على اليرموك بنتيجة (91 - 58) ليلاقي بحسب الجدول نظيره النصر الذي فاز على الصليبيخات بنتيجة (59 - 50) في مباراة الدور قبل النهائي الأخرى.

وينص نظام البطولة على تأهل أول أربعة فرق من كل مجموعة لدور الثمانية الذي يقام بنظام المقص.

وقد قسمت فرق البطولة الى مجموعتين ضمت الأولى كلا من الكويت والساحل والشباب والنصر وكاظمة واليرموك فيما ضمت المجموعة الثانية كلا من القادسية والجهراء والتضامن والعربي والصليبيخات.

وانطلقت بطولة درع الاتحاد لكرة السلة بعد انتهاء الدوري العام (الدمج) للعبة والذي قسمت بعده الفرق الى درجتين على ان تعاود الأندية لعب الدوري بدرجتيه بعد ختام هذه البطولة.

يذكر ان الاتحاد الكويتي لكرة السلة قرر اطلاق بطولة درع الاتحاد رغبة منه في زيادة عدد المباريات التي تخوضها الأندية المسجلة لدى الاتحاد وخلق فرصة أكبر للاعبين عوضا عن اقتصار المباريات في المواسم الماضية على بطولتي الدوري والكأس. (النهاية) أ ي ر / ف ش