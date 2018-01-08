الخرطوم - 7 - 1 (كونا) -- لقى طالب مصرعه وأصيب آخرون في موجة احتجاجات اندلعت اليوم الاحد بمدينة (الجنينة) عاصمة ولاية غرب دارفور الحدودية مع تشاد احتجاجا على ارتفاع الاسعار.

وأكد والي غرب دارفور فضل المولي الهجا في تصريحات صحفية مقتل طالب وإصابة آخرين قائلا ان الاحتجاجات نفذها طلاب المدارس الخاصة وان وراءها جهات لم يسمها.

والغى والى غرب دارفور قرارا لوزير التربية والتعليم بتعليق الدراسة في غرب دارفور مضيفا ان "التحقيقات ستجرى في هذا الأمر برئاسة وكيل نيابة لمعرفة التفاصيل" وأوضح ان "الاحتجاجات قام بها طلاب المدارس الخاصة بعد خروجهم لتناول وجبة الإفطار حيث وجدوا زيادات في سعر الوجبة" مؤكدا أن "الأوضاع الآن مستقرة والدراسة متواصلة".

في السياق نفسه نفى وزير الدولة بوزارة الداخلية في السودان بابكر دقنة علمه بإندلاع إحتجاجات شعبية في عدد من ولايات البلاد ضد إرتفاع أسعار الخبز لكنه أكد أن القانون يسمح بحرية التعبير السلمي للمواطنين.

وأضاف دقنة في تصريحات صحفية "ليس لدي معلومة عن وجود مظاهرات.. التعبير عن أي شيء مسموح لكن التخريب ممنوع وغير مسموح به".

في هذه الأثناء أعلن حزب المؤتمر السوداني اعتقال رئيسه عمر الدقير وعدد من القيادات.

وفي سياق آخر عمدت السلطات الأمنية لمصادرة ستة من الصحف المستقلة والحزبية بعد طباعتها اليوم الاحد.

ويشهد السودان منذ مطلع العام ارتفاعا كبيرا في الأسعار وسط دعوات من قوى معارضة للتظاهر ضد سياسات الحكومة الاقتصادية.

ويواجه الافتصاد السوداني صعوبات كبيرة منذ انفصال الجنوب في عام 2011 وذهاب النفط الذي كان يمثل ما يقدر بنحو ثلثي الموازنة. (النهاية) م م م / م م ج