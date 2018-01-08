جدة - 7 - 1 (كونا) -- أعلنت القيادة المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن إخلاء طيارين اثنين من منطقة العمليات بعد عملية بحث وإنقاذ مشتركة إثر سقوط طائرتهما المقاتلة اليوم جراء خلل فني.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف المشتركة العقيد الركن تركي المالكي في مؤتمر صحفي أن إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة تعرضت أثناء عودتها بعد ظهر اليوم من إحدى المهمات العملياتية لدعم الشرعية في اليمن لخلل فني أدى إلى سقوطها داخل منطقة العمليات دون تعرض الطاقم الجوي لأي إصابات.

واضاف العقيد الركن المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف نفذت عملية خاصة مشتركة لإخلاء الطيارين من منطقة سقوط الطائرة شاركت فيها قوات برية وجوية وتم إخلاء الطيارين إلى داخل أراضي المملكة.(النهاية) ن ح / ا م م