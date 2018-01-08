انقرة - 7 - 1 (كونا) -- بحث رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم اليوم الأحد مع نظيره البلغاري بويكو بوريسوف احياء محادثات انضمام تركيا الى عضوية الاتحاد الاوروبي.

ونقلت وكالة (أناضول) التركية للأنباء عن مصادر برئاسة الوزراء التركية القول ان الجانبين تناولا خلال لقائهما بمدينة اسطنبول علاقات انقرة بالاتحاد الاوروبي في ظل رئاسة بلغاريا للدورة الحالية للاتحاد.

واضافت الوكالة ان الجانبين اكدا أهمية تعزيز التعاون وحسن الجوار وتعزيز العلاقات بين البلدين واشارا الى ان الأتراك الذين يعيشون في بلغاريا يشكلون جسر تواصل وصداقة بين البلدين.

وشارك رئيس الوزراء البلغاري ونظيره التركي في وقت سابق اليوم في حفل افتتاح (الكنيسة الحديدية) بحضور الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بعد إعادة ترميمها.

وتتمتع الكنيسة التي أنشأت في عام 1898 في اسطنبول بأهمية تاريخية كبيرة لدى المسيحيين الأرثوذكس البلغار.(النهاية) ر س / ا م م