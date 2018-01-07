طهران - 7 - 1 (كونا) -- اعلنت إيران اليوم الاحد متابعتها مصير 30 بحارا من رعاياها اصبحوا في عداد المفقودين اثر اصطدام ناقلة نفط مع سفينة شحن في المياه الصينية.

ونقلت وسائل اعلام محلية عن مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون القنصلية حسن قشقاوي القول ان السفارة الايرانية في بكين على اتصال مع المسؤولين الصينين لكشف مصير البحارة الايرانيين المفقودين جراء حادث الاصطدام الذي وقع مساء امس السبت.

وكانت وزارة النقل الصينية قالت في وقت سابق اليوم إن 32 شخصا اعتبروا في عداد المفقودين اثر اصطدام سفينتين قرب السواحل الشرقية للصين.

ونقلت وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) عن الوزارة توضحيها في بيان ان الحادث وقع بين ناقلة نفط مسجلة في بنما وسفينة شحن ضحمة مسجلة في هونغ كونغ في المياه الواقعة على بعد نحو 160 ميلا بحريا شرقي مصب نهر اليانغتسي.

وأضافت الوزارة ان جميع المفقودين من أفراد طاقم ناقلة النفط وهم 30 إيرانيا وشخصان يحملان جنسية بنغلاديش مشيرة الى انه جرى إنقاذ جميع أفراد طاقم السفينة الأخرى وعددهم 21 شخصا وهم جميعا من المواطنين الصينيين.

وبينت ان ناقلة النفط (سانتشي) البالغ طولها 274 مترا والمملوكة لشركة شحن بحري إيرانية كانت تحمل على متنها 136 ألف طن من المكثفات النفطية ومتجهة من إيران إلى كوريا الجنوبية وشبت النيران فيها عقب الحادث.

وأضافت الوزارة ان سفينة الشحن الضخمة (سي.إف كريستال) تعرضت في المقابل لأضرار جزئية وكانت تحمل على متنها 64 ألف طن من الحبوب عند وقوع الحادث مشيرة الى ان ملكيتها تعود إلى شركة شحن بحري صينية وكانت متجهة من الولايات المتحدة إلى مقاطعة (قوانغدونغ) الصينية. (النهاية) م و / م ع ع