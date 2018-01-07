طوكيو - 7 - 1 (كونا) -- قالت وزارة النقل في الصين اليوم الأحد إن 32 شخصا اعتبروا في عداد المفقودين اثر تصادم سفينتين قرب السواحل الشرقية للبلاد.

ونقلت وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) عن الوزارة توضحيها في بيان ان الحادث وقع بين ناقلة نفط مسجلة في بنما وسفينة شحن ضحمة مسجلة في هونغ كونغ في المياه الواقعة على بعد نحو 160 ميلا بحريا شرقي مصب نهر اليانغتسي مساء امس السبت.

وأضافت الوزارة ان جميع المفقودين من أفراد طاقم ناقلة النفط وهم 30 إيرانيا وشخصان يحملان جنسية بنغلاديش مشيرة الى انه جرى إنقاذ جميع أفراد طاقم السفينة الأخرى وعددهم 21 شخصا وهم جميعا من المواطنين الصينيين.

وذكرت ان السلطات البحرية الصينية أرسلت ثماني سفن للبحث والإنقاذ إلى الموقع وبعد التنسيق مع المركز الصيني للبحث والإنقاذ البحري أرسلت كوريا الجنوبية سفينة لخفر السواحل وطائرة ثابتة الجناحين للمساعدة في أعمال البحث والإنقاذ.

وبينت ان ناقلة النفط (سانتشي) البالغ طولها 274 مترا والمملوكة لشركة شحن بحري إيرانية كانت تحمل على متنها 136 ألف طن من المكثفات النفطية ومتجهة من إيران إلى كوريا الجنوبية وشبت النيران فيها عقب التصادم.

وأضافت الوزارة ان سفينة الشحن الضخمة (سي.إف كريستال) تعرضت في المقابل لأضرار جزئية وكانت تحمل على متنها عند وقوع الحادث 64 ألف طن من الحبوب مشيرة الى ان ملكيتها تعود إلى شركة شحن بحري صينية وكانت متجهة من الولايات المتحدة إلى مقاطعة (قوانغدونغ) الصينية. (النهاية) م ك / م ع ع