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الأردن يوافق على إدخال مساعدات لمخيم (الركبان) للاجئين السوريين
07/01/2018 | LOC18:29
15:29 GMT 		| الأخبار العربية
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عمان - 7 - 1 (كونا) -- أعلنت الحكومة الأردنية اليوم الاحد موافقتها على ادخال مساعدات إنسانية "لمرة واحدة" للاجئين المقيمين في مخيم (الركبان) المقام على الأراضي السورية المحاذية للاردن.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاردنية السفير محمد الكايد في تصريح صحفي ان بلاده وافقت على ادخال المساعدات الانسانية عبر أراضيها الى مخيم (الركبان) ولمرة واحدة "بعد ان قدمت الأمم المتحدة خطة تتعهد بموجبها بإيصال المساعدات الى السوريين في المخيم من الداخل السوري".
وأضاف الكايد ان الموافقة الأردنية جاءت بعد مباحثات استمرت شهورا عدة ضمت لجنة تمثل وزارة الخارجية والجهات الأردنية المعنية والامم المتحدة مشيرا الى ان نقل المساعدات سيتم باستخدام "الرافعة" لحين استكمال اجراءات ادخالها عبر الأراضي السورية.
وكان وزير الخارجية الأردني ايمن الصفدي قد ذكر في وقت سابق ان ادخال المساعدات الى قاطني مخيم (الركبان) يجب ان يتم عبر الأراضي السورية فيما اكد رفض بلاده دخول قاطني المخيم الى أراضي المملكة التي "تستضيف نحو 3ر1 مليون لاجئ سوري وتجاوزت طاقتها الاستيعابية لاستقبال اللاجئين".
يذكر ان الأردن كان قد اغلق حدوده مع سوريا في اعقاب تفجير انتحاري نفذه ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في يونيو 2016 ما اودى بحياة سبعة عسكريين أردنيين واصابة 13 آخرين.
وتمتد الحدود الاردنية - السورية على مسافة 378 كيلومترا وأقيم في المنطقة الفاصلة بين البلدين مخيم (الركبان) الذي يضم عشرات الآلاف من اللاجئين السوريين. (النهاية) ا ب / ع س ع
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