الكويت - 7 - 1 (كونا) -- وقعت الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية (نزاهة) اليوم الأحد مذكرة تفاهم مع الشركة الكويتية للمقاصة تعنى بتبادل المعلومات الخاصة بالخاضعين لأحكام الكشف عن الذمة المالية.

وقالت الهيئة في بيان صحافي ان الاتفاقية تهدف للاستعلام عن ملكية الأشخاص في الأوراق المالية من أسهم مدرجة وغير مدرجة وسندات ووحدات في صناديق الاستثمار الجماعي الخاصة بالمقر وأولاده القصر ومن يكون وليا أو وصيا أو قيما عليهم.

وأوضحت أن الاتفاقية تهدف ايضا الى مساعدة لجان الفحص في الاستعلام عن عناصر الذمة المالية الواردة في الإقرار مع الجهات ذات العلاقة.(النهاية) ع م ن / ط أ ب