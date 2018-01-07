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  التربية والتعليم
وزير التربية الكويتي يؤكد اهمية متابعة إجراءات دراسة (بيرلز) الدولية
07/01/2018 | LOC18:08
15:08 GMT 		| أخبار الكويت
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جانب من اجتماع وزير التربية ووزير التعليم العالي الكويتي الدكتور حامد العازمي لاعلان نتائج دراسة (بيرلز) الدولية 2016
جانب من اجتماع وزير التربية ووزير التعليم العالي الكويتي الدكتور حامد العازمي لاعلان نتائج دراسة (بيرلز) الدولية 2016

الكويت - 7 - 1 (كونا) -- أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي الكويتي الدكتور حامد العازمي اليوم الاحد اهمية متابعة الإجراءات الخاصة بدراسة (بيرلز) والاختبارات الدولية المزمع إجراؤها في الأشهر المقبلة وكيفية تنفيذها بهدف تطوير العملية التعليمية.
وأكد العازمي في اجتماع عقد لاعلان نتائج دراسة (بيرلز) الدولية 2016 وفق بيان صادر عن الوزارة ضرورة التنسيق والتعاون بين الإدارات العامة للمناطق التعليمية الست ومديري الشؤون التعليمية في الإدارات العامة للمناطق التعليمية والمعنيين كافة فيما يخص إجراءات التنفيذ والمتابعة للدراسات الدولية التي من شأنها الإسهام في تطوير العملية التعليمية.
وأشار الى أهمية الدراسة الدولية لقياس مدى تقدم القراءة في العالم (بيرلز) التي تشرف عليها الجمعية الدولية لتقييم التحصيل التربوي (آي إي ايه) ومقرها هولندا التي من شأنها تحديد جوانب القوة والضعف لدى طلاب الصف الرابع في مهارات القراءة بلغتهم الأم.
وأكد اهمية تطوير تلك المهارات والارتقاء بها على نحو يسهم في تطوير قدرات وكفايات الطلبة ومن ثم تحقيق الاهداف المرجوه من تطويرية للعملية التعلمية.
وقال العازمي ان أهمية الدراسة تتضح كذلك في تقديمها مؤشرات ومعايير دولية في المجال التربوي تساعد على معرفة جوانب الضعف والقوة في الأنظمة وتشخيصها اضافة إلى تقديم بيانات تربوية ومؤشرات إحصائية ذات جودة عالية تساعد على فهم العوامل المؤثرة في عمليتي التعليم والتعلم.
وأشار الى ان أهمية الدراسة تلقي بالمسؤولية على الجميع للعمل على تحقيق أفضل النتائج في المرحلة المقبلة داعيا المعنيين لبحث النتائج الأولية للدراسة ومناقشتها وتحليل النتائج الحالية بموضوعية ووضع الخطط والإجراءات التنفيذية للمرحلة القادمة.
من جانبه قدم مدير المركز الوطني لتطوير التعليم الدكتور صبيح المخيزيم عرضا مرئيا لإعلان نتائج دراسة (بيرلز) 2016 مشيرا الى مشاركة دولة الكويت فيها أربع مرات عام 2001 ثم 2006 و2011 وجاءت المشاركة في دورتها الرابعة التي طبقت في عام 2016.
واستعرض المخيزيم عينات الدراسة ونسب البنين والبنات من مدارس التعليم الخاص والعام موزعة على كافة المناطق التعليمية موضحا ان الكويت ستشارك في الدورة الخامسة لدراسة بيرلز التي سيتم إجراؤها في عام 2021.
حضر الاجتماع وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري والوكيل المساعد للتعليم العام فاطمة الكندري ومديري الإدارات العامة للمناطق التعليمية الست اضافة الى عدد من المختصين والمعنيين بالدراسة. (النهاية) م ر ف / خ ع ح
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