مسقط - 7 - 1 (كونا) -- دعا الامين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني اليوم الاحد الى الاهتمام بالشباب الخليجي وتطلعاتهم انطلاقا مما يشكلونه من أهمية في مستقبل المجلس.

جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها الزياني في كلية الدفاع الوطني العمانية تطرق خلالها إلى استقراء الآفاق المستقبلية لمجلس التعاون ودور الحوارات الاستراتيجية التي يقوم بها في تقوية الترابط وتعزيز التعاون فيما بين دوله من جهة ودول الإقليم وعلى المستوى الدولي من جهة أخرى.

وتناول الزياني خلال المحاضرة كذلك خطر الإرهاب والجهود التي تبذلها دول مجلس التعاون في مكافحته كما سلط الضوء على مسيرة المجلس بين الطموح والتحديات في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعوامل الجغرافية والتاريخية للمجلس ومكانته على الخريطة الدولية. (النهاية) م أ