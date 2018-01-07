برلين - 7 - 1 (كونا) -- بدأت اليوم الاحد الجولة الحاسمة من مشاورات تشكيل الحكومة الألمانية الجديدة بين المحافظين والاشتراكيين الديمقراطيين بعد أكثر من ثلاثة أشهر من اجراء الانتخابات البرلمانية في 24 سبتمبر الماضي.

وقالت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل في تصريح صحفي "اعتقد اننا سنتمكن من الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة الامر الذي يدعوني الى التفاؤل بذلك ولكن هذا لا يلغي وقوفنا امام مهام صعبة في الايام المقبلة".

واضافت "سنجري هذه المشاورات بوتيرة سريعة الامر الذي لاقى اجماعا عند الجميع لأن الناخبين ينتظرون منا حل المشكلات بسرعة والنجاح في تشكيل الحكومة".

من جانبه اعرب رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي مارتين شولتز عن تفاؤله بتشكيل هذه الحكومة قائلا للصحفيين "لن نضع خطوطا حمراء لمطالب حزبنا وفي المقابل سنحاول تمرير سياسة اشتراكية ديمقراطية تراعي مصالح ناخبينا".

واستهل الاتحاد المسيحي الديمقراطي بقيادة رئيسة حكومة تصريف الاعمال ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي بقيادة شولتز هذه الجولة التي تعد الفرصة الاخيرة لتشكيل حكومة قوية ومستقرة تعفي الناخبين الألمان من التوجه مجددا الى صناديق الاقتراع.

واستبق رؤساء الاحزاب انطلاق جولة اليوم بالاعراب عن تفاؤلهم بالقدرة على تشكيل ائتلاف موسع يضمن لألمانيا حكومة مستقرة وقادرة على توفير اغلبية مريحة في البرلمان الألماني ال19.

ويتكون الاتحاد المسيحي الديمقراطي من الحزب المسيحي الديمقراطي بقيادة ميركل ونظيره البافاري المسيحي الاجتماعي البافاري بقيادة هورست زيهوفر.

ووفق برنامج المشاورات فإن المحادثات التي انطلقت اليوم ستستمر على مدى خمسة ايام.

وكانت الانتخابات البرلمانية التي اجريت في نهاية سبتمبر الماضي قد تمخضت عن خسارة الحزبين الشعبيين وهما الاتحاد المسيحي الديمقراطي ونظيره الاشتراكي الديمقراطي ما يعني عدم قدرة اي من الحزبين على تشكيل حكومة قوية.

يذكر ان في حال فشل هذه المشاورات فسيكون هناك اما اجراء انتخابات جديدة او اكتفاء المحافظين بحكومة اقلية مع الخضر او مع الليبراليين الامر الذي لا يلاقي استحسان جميع الاحزاب الألمانية لا سيما الاتحاد المسيحي الديمقراطي. (النهاية) ع ن ج / ع س ع