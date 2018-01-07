التربية والتعليم (التربية) الكويتية: حرمان 100 حالة من أداء اختبار (الفيزياء واللغة الفرنسية والاجتماعيات) للثانوية العامة 07/01/2018 | LOC17:56

14:56 GMT | أخبار الكويت الكويت - 7 - 1 (كونا) -- قالت وزارة التربية الكويتية اليوم الأحد انه تم حرمان 100 حالة من أداء اختبار مواد الفيزياء واللغة الفرنسية والاجتماعيات للفترة الدراسية الأولى لمرحلة الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي والمعهد الديني فيما بلغ عدد حالات الغياب 2135 طالبا وطالبة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي ان عدد الطلبة المقيدين لأداء مادة الفيزياء بالقسم العلمي بلغ 21686 طالبا وطالبة خضع للاختبار منهم 20641 فيما بلغ عدد حالات الغياب 1045 حالة وحالات الحرمان 33 حالة.

وأوضحت ان إجمالي عدد الطلبة المقيدين لأداء اختبارات اللغة الفرنسية بالقسم الأدبي بلغ 14961 طالبا وطالبة خضع للاختبار منهم 13953 فيما بلغ عدد حالات الغياب 1008 حالة وحالات الحرمان 67 حالة اضافة الى 325 حالة غياب بأعذار طبية.

وأفادت ان إجمالي عدد المقيدين من طلبة المعهد الديني لأداء اختبار الحديث الشريف بلغ 1221 طالبا وطالبة خضع للاختبار منهم 1139 فيما بلغ عدد حالات الغياب 82 حالة وحالات الاعذار الطبية 13 حالة.

يذكر ان القسم العلمي في الصف ال12 انهى اختباراته اليوم في حين تنتهي اختبارات الصفين العاشر وال11 بالقسمين العلمي والأدبي وكذلك اختبارات الصف ال12 بالقسم الأدبي وال12 في التعليم الديني غدا الأثنين. (النهاية) م ر ف / ع ش ع إطبع أرسل حفظ Share مشاركة