مسقط - 7 - 1 (كونا) -- اشاد مجلس الوزراء العماني اليوم الاحد باعداد دولة الكويت وتنظيمها المميزين لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم ال23 التي استضافتها برعاية سامية على مدى أسبوعين.

واكد المجلس في بيان اوردته وكالة الانباء العمانية ان الاعداد والتنظيم المميزين من جانب الكويت كان لهما "اكبر الاثر في نجاح" البطولة التي توج بلقبها المنتخب العماني للمرة الثانية في تاريخه.

كما اعرب عن شكره وتقديره للكويت على رعايتها للمصابين من المشجعين العمانيين اثر الحادث الذي وقع باستاد جابر الدولي بعد المباراة النهائية للبطولة وما تم بذله من جهود في العناية بهم مشيرا الى انهم بدؤوا في التعافي.

واشاد المجلس كذلك بالروح الأخوية لكل الفرق الرياضية المشاركة في البطولة وما قدمته من مستويات عالية تليق بهذه الدورة.

وكان المنتخب العماني توج بلقب بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم ال23 التي انطلقت فعالياتها في الكويت في ال22 من ديسمبر الماضي واختتمت امس الأول الجمعة اثر فوزه على نظيره الاماراتي بركلات الترجيح بعد تعادلهما سلبيا في الوقتين الاصلي والاضافي للمباراة النهائية التي استضافها استاد جابر الدولي. (النهاية) م أ / م ع ع