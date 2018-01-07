الكويت - 7 - 1 (كونا) -- وافقت لجنة المرافق العامة البرلمانية بمجلس الامة الكويتي في اجتماعها اليوم الأحد على مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون انتخابات المجلس البلدي وإحالته إلى المجلس بصفة الاستعجال للتصويت عليه.

وقال رئيس اللجنة النائب عبدالله العنزي في تصريح للصحفيين في مجلس الامة ان الحكومة استجابت لمطالب اللجنة وقدمت تعديلا على القانون مكونا من اربع مواد وتمت مناقشتها بحضور وزير البلدية وبعض القياديين وممثلين عن إدارة شؤون الانتخابات.

وأوضح ان المادة الأولى من التعديل المقدم هو أن يتم اعتماد الجداول الانتخابية الموجودة حاليا فيما تشير المادة الثانية إلى تعيين ستة أعضاء في المجلس البلدي شرط حصولهم على مؤهل جامعي وأن يكون لكل ناخب صوت واحد في اختيار ممثله في (البلدي).

وأفاد ان هناك تعديلا يقضي بتمديد عمل اللجنة المؤقتة التي تقوم بأعمال المجلس لحين انتخاب مجلس بلدي جديد أو لمدة اربعة أشهر حدا أقصى مشددا على عدم قبول اللجنة بتمديد عمل اللجنة المؤقتة بالبلدي لاسيما "اننا مقبلون على العطلة الصيفية وشهر رمضان المبارك".

وأعرب عن تمنياته باستعجال الحكومة في إجراء انتخابات المجلس البلدي و"تحمل مسؤولياتها في هذا الجانب". (النهاية) ف ن / ن ش / ع ش ع