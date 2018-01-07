الكويت - 7 - 1 (كونا) -- قال رئيس الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية الكويتية فيصل الحساوي اليوم الأحد ان القرية التراثية نجحت بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية والاهلية في تنفيذ فعالياتها وأنشطتها "بكل المقاييس" مؤكدا ان الهيئة احد الداعمين الرئيسيين للمشاريع الحيوية والسياحية في البلاد.

وأضاف الحساوي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش جولة افتتاح فعاليات القرية اليوم الاحد "نبارك للحكومة الكويتية والشعب الكويتي هذا الافتتاح الجميل الذي ادخل البهجة والسرور في قلوب زوارها".

واوضح ان الهيئة تقوم بتوفير المزروعات وتهيئة الارض وتشرف على تنسيق وتطوير جميع المزروعات في القرية كما قامت ببناء حديقة زهور وزودتها بالمزروعات البرية.

وشدد على الاهتمام الكبير الذي توليه الهيئة من خلال المشاركة وعرض خدمات كل قطاعاتها أمام زوار القرية مبينا انه تم تشكيل فريق عمل تنظيم جناح الهيئة بقرية صباح الأحمد للموروث الشعبي ليكون من الاجنحة المميزة بمشاركة جميع قطاعاتها السمكية والحيوانية والنباتية.

وأشار الى ان الجناح يحتوي على أنشطة الهيئة ومشاريع الأمن الغذائي المشجعة على الزراعة اضافة إلى الزراعات التجميلية بأنواعها المختلفة مؤكدا ان الجناح نال اعجاب المسؤولين والزوار.

وأكد حرص الهيئة على تعريف الزوار من الكبار والصغار بقطاعاتها كما انها وضعت أحواضا لأسماك الزينة المستزرع بالمياه العذبة وأسماك البلطي والشعم لتعريف الجمهور بمشاريعها المتنوعة.

وذكر الحساوي ان الجناح يقوم ايضا بتوضيح مخالفات الصيد والزراعة وتربية الحيوانات اضافة الى مخالفات رواد الحدائق العامة من أجل تجنبها ويقوم بتوزيع كتيبات تعريفية بأنواع الحيوانات والنباتات وكيفية المحافظة على المزروعات والحدائق. (النهاية) م ف / ط أ ب