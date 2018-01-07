عام سمو أمير البلاد يتلقى رسالتي تهنئة من سمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ جابر المبارك بنجاح (خليجي 23) 07/01/2018 | LOC16:30

13:30 GMT | الأخبار العالمية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه الكويت - 7 - 1 (كونا) -- تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالتي تهنئة من أخيه سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الجابر المبارك الصباح ومن أخيه سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله عبرا فيهما عن خالص تهانيهما بنجاح دورة كأس الخليج العربي الثالثة والعشرين "خليجي للأبد" التي استضافتها دولة الكويت خلال الفترة من 22 ديسمبر 2017 إلى 5 يناير 2018.

هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برسالتي شكر جوابيتين إلى أخيه سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الجابر المبارك الصباح وأخيه سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء أعرب فيهما سموه رعاه الله عن خالص شكره وتقديره على ما عبرا عنه من مشاعر طيبة ومن تهاني بهذا الانجاز مشيدا سموه حفظه الله بالجهود التي بذلت في الإعداد لهذا الحدث الرياضي الكبير الذي لقي ثناء وإعجاب الجميع لاسيما وأنه قد تم في وقت قياسي قصير ومؤكدا أن حرص كافة منتخبات كرة القدم على المشاركة في هذه الدورة قد جسدت المكانة المرموقة التي يتبوأها وطننا العزيز متمنيا سموه للجميع دوام التوفيق والنجاح لخدمة الوطن ورفعة رايته. (النهاية) أ م ح إطبع أرسل حفظ Share مشاركة