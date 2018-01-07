أخبار محلية:

الكويت - النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح يبحث مع وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية الشقيقة الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود والوفد المرافق له أوجه التعاون المشترك. (تم بثه الساعة 19ر15 بالتوقيت المحلي - 19ر12 جمت)

أخبار اقتصادية:

الكويت - وزيرة الدولة لشؤون الاسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات الكويتية الدكتورة جنان بوشهري تؤكد مواصلة الجهات المعنية تنفيذ أعمال مشاريع تطوير مطار الكويت الدولي تنفيذا للتوجيهات الأميرية السامية. (تم بثه الساعة 07ر12 بالتوقيت المحلي - 07ر09 جمت)

الكويت - مسؤول في شركة صناعة الكيماويات البترولية الكويتية يقول إن الشركة لديها خطط متكاملة لإغلاق مصانع الأسمدة التابعة لها "بشكل آمن" بنهاية مارس المقبل. (تم بثه الساعة 32ر12 بالتوقيت المحلي - 32ر09 جمت)

الكويت - بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها السعري 81ر50 نقطة ليصل إلى مستوى 9ر6504 نقطة بنسبة صعود بلغت 79ر0 في المئة. (تم بثه الساعة 22ر13 بالتوقيت المحلي - 22ر10 جمت)

أخبار دولية:

لندن - رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تعلن اعتزامها اجراء تغيير حكومي جزئي خلال اليومين المقبلين. (تم بثه الساعة 40ر13 بالتوقيت المحلي - 40ر10 جمت)

شاه عالم (ماليزيا) - التحالف الشعبي المعارض في ماليزيا يعلن الاتفاق على ترشيح رئيس الوزراء الأسبق مهاتير محمد لمنصب رئيس الوزراء المقبل في الانتخابات العامة المقرر اجراؤها منتصف هذا العام. (تم بثه الساعة 03ر15 بالتوقيت المحلي - 03ر12 جمت)

طهران - السلطات المحلية الايرانية تعلن اصابة 21 شخصا اثر الزلزال الذي ضرب مدينة (سربل ذهاب) بمحافظة كرمنشاه غرب ايران بقوة 1ر5 درجة على مقياس ريختر. (تم بثه الساعة 26ر11 بالتوقيت المحلي - 26ر08 جمت)

رئيسا النشرة: محمد المطيري (30ر13 - 30ر19 بالتوقيت المحلي - 30ر10 - 30ر16 بتوقيت غرينيتش).

عبدالله الحربي (30ر13 - 30ر19 بالتوقيت المحلي-30ر10 - 30ر16 بتوقيت غرينيتش).

الهاتف: 22271839 965+ (النشرة الدولية).

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