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ديوان المحاسبة الكويتي يستضيف خبراء من مكتب التدقيق الكوري 14 الحالي      بيت التمويل الكويتي: 45 بالمئة نمو تداولاتنا في سوق الصكوك خلال 2017      رئيسة الوزراء البريطانية تعلن عن تغيير حكومي وشيك      بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية الثلاثة      اصابة 21 شخصا جراء زلزال محافظة (كرمنشاه) الايرانية      سمو أمير البلاد يشمل برعايته وحضوره غدا افتتاح اجتماع رؤساء البرلمانات الخليجية
  اقتصاد
بيت التمويل الكويتي: 45 بالمئة نمو تداولاتنا في سوق الصكوك خلال 2017
07/01/2018 | LOC15:36
12:36 GMT 		| أخبار الكويت
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الكويت - 7 - 1 (كونا) -- أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك) اليوم الأحد أن مجموعته حققت نموا قدره 45 في المئة بحجم التداولات في سوق الصكوك خلال عام 2017 ليصل إلى 6ر16 مليار دولار أمريكي.
وقال رئيس الخزانة في مجموعة (بيتك) عبدالوهاب الرشود في بيان صحفي إن هذا النمو خطوة هامة تجاه تأكيد الكفاءة والثقة من المستثمرين والدور الكبير في تنشيط سوق الصكوك إضافة إلى المركز المالي القوي للبنك ومكانته كمرجع للصيرفة الاسلامية وصناعة التمويل الاسلامي عالميا.
وأضاف الرشود أن (بيتك) تمكن في العام الماضي من الاستحواذ على حصة موثرة من تداولات السوق الثانوي للصكوك لافتا الى أن هذه التداولات تسهم في تعزيز السيولة ودعم الاسواق المالية الاسلامية.
وعزا النمو في حجم التداولات بالصكوك إلى زيادة حجم الاصدارات السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي وأسواق المنطقة خلال العام الماضي.
وذكر أن أبرز هذه الاصدارات خلال 2017 كان للحكومة السعودية بحجم بلغ 9 مليارات دولار أمريكي في حين لعبت سلطنة عمان دورا بارزا في التأثير ايجابا على زيادة حجم تداولات الصكوك بإصدار بلغ حجمه ملياري دولار.
وأوضح الرشود أن جهود (بيتك) أصبحت أكثر تركيزا على تنسيق الأعمال على مستوى المجموعة بما يعزز مكانتها في سوق الصكوك وكفاءتها في تنشيط هذا السوق لاسيما أن مجموعة (بيتك) تنتشر على بقع جغرافية متنوعة لها وزنها في سوق الصكوك مثل ماليزيا وتركيا والبحرين.
وأفاد بأن منتج الصكوك أصبح أداة تمويلية استثمارية هامة ذات مخاطر منخفضة تسهم بشكل فعال في مواجهة أزمات السيولة باعتبارها سهلة التسييل وتتمتع بسوق ثانوي نشط وبمرونة عالية وعوائد جيدة.
ولفت إلى أن الصكوك تمثل منفذا استثماريا للبنوك وأداة فعالة لادارة السيولة المالية بما يتماشى مع متطلبات نسب السيولة المطلوبة من قبل البنوك المركزية إضافة إلى تعزيزها لنمو أرباح المساهمين والمودعين.
وقال الرشود إن مؤسسة ادارة السيولة الاسلامية الدولية أعلنت أخيرا تصنيف (بيتك) في المركز الأول على قائمة المتداولين الرئيسيين في إصدارات سوق الصكوك الاولية لعام 2017 إذ بلغت حصة (بيتك) نحو 30 في المئة ضمن 10 بنوك ومؤسسات مالية في 15 اصدارا بلغ حجمها 10 مليارات دولار أمريكي. (النهاية) ف ن ك / ه ث
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