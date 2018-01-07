طهران - 7 - 1 (كونا) -- اكد امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني اليوم الاحد أهمية تطوير العلاقات التي تربط بلاده بباكستان في مختلف المجالات خاصة في مجال التصدي "للتهديدات المشتركة".

ونقلت وسائل اعلام ايرانية عن شمخاني القول لدى استقباله مستشار الأمن القومي الباكستاني ناصر جانجوا في طهران انه من الضروري حماية الأمن المستدام على الحدود بين البلدين واتخاذ الاجراءات المشتركة في مجالات محاربة تهريب المخدرات والاتجار بالبشر والسلاح.

واضاف شمخاني ان "ايران لن تسمح لبعض الدول بالتأثير على علاقاتها مع اسلام اباد من خلال ارسال السلاح وتسخير الارهابيين لزعزعة الأمن على حدود البلدين".

من جانبه ذكر مستشار الأمن القومي الباكستاني ان اسلام اباد تعمل على تطوير تعاونها مع طهران في شتى المجالات خاصة في المجالين الأمني والاقتصادي.

واعرب عن ترحيب بلاده بالفرص الجديدة المتوفرة لتنمية التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين مشيرا في الوقت نفسه الى أهمية الجهود المشتركة لتعزيز التعاون.

وكان مستشار الأمن القومي الباكستاني قد وصل الى طهران في وقت سابق من اليوم لبحث سبل تطوير العلاقات بين البلدين اضافة الى القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. (النهاية) م و / م ع ع