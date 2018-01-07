الكويت - 7 - 1 (كونا) -- بحث رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن محمد الخضر اليوم الأحد مع وفد من هيئة التوجيه المعنوي بكلية القيادة والأركان الملكية الأردنية برئاسة العميد الركن علي الروسان التعاون المشترك وذلك بمناسبة زيارتهم للبلاد.

وقالت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الدفاع في بيان صحفي إن اللقاء بين الجانبين تطرق الى مناقشة أهم الأمور والقضايا ذات الاهتمام المشترك لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية وسبل تطويرها وتعزيزها.

وذكرت أنه حضر اللقاء آمر كلية (مبارك العبدالله) للقيادة والأركان المشتركة اللواء الركن بحري عبدالله دشتي. (النهاية) ع ي س / أ م ح