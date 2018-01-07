الكويت – 7 – 1 (كونا) -- بحث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح اليوم الأحد مع وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية الشقيقة الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود والوفد المرافق له أوجه التعاون المشترك.

وقالت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الدفاع في بيان صحفي إن الشيخ ناصر صباح الأحمد أشاد بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين مشيرة إلى أنه تم خلال اللقاء مناقشة أهم الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت أن اللقاء شهد حضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي الشيخ خالد الجراح الصباح ووكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري وسفير دولة الكويت لدى الممكلة العربية السعودية الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح والشيخ حمد الخالد المالك الصباح. (النهاية) ع ي س / أ م ح