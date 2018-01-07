الإعلام موجز الأخبار على نشرة كونا ليوم الأحد حتى الساعة 00ر12 بتوقيت غرينتش 07/01/2018 | LOC15:05

12:05 GMT | أخبار الكويت لندن - رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تعلن اعتزامها اجراء تغيير حكومي جزئي خلال اليومين المقبلين. اسطنبول - قيادة الجيش التركي تعلن قتل ستة من عناصر حزب العمال الكردستاني في غارات شنتها طائرات تركية على مواقع الحزب شمالي العراق. اسلام اباد - مسؤول افغاني يقول ان ثلاثة اشخاص لقوا حتفهم بينهم رجل شرطة واصيب ثمانية آخرون في هجوم مسلح استهدف نقطة تفتيش في اقليم كونار شرق افغانستان. طهران - السلطات المحلية الايرانية تعلن اصابة 21 شخصا اثر الزلزال الذي ضرب مدينة (سربل ذهاب) بمحافظة كرمنشاه غرب ايران بقوة 1ر5 درجة على مقياس ريختر. الكويت - مسؤول في شركة صناعة الكيماويات البترولية الكويتية يقول إن الشركة لديها خطط متكاملة لإغلاق مصانع الأسمدة التابعة لها "بشكل آمن" بنهاية مارس المقبل. (النهاية) م ع ع إطبع أرسل حفظ Share مشاركة