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07 يناير 2018 05:02 ص
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  الإعلام
موجز الأخبار على نشرة كونا ليوم السبت حتى الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش
07/01/2018 | LOC02:47
23:47 GMT 		| أخبار الكويت
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الكويت - سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء يوجه بتخصيص غرفة عمليات مشتركة تضم جميع الجهات الحكومية ذات الصلة لتوفير كل سبل الراحة للأشقاء العمانيين المصابين اثر حادث التدافع الذي حصل مساء الجمعة باستاد جابر الأحمد الدولي وذويهم.

عمان - الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابوالغيط يقول ان اللجنة الوزارية السداسية العربية الخاصة بمتابعة تداعيات قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ناقشت خلال اجتماعها في عمان اليوم موضوع ايجاد بديل للولايات المتحدة في عملية السلام.

واشنطن - الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن استعداده للتحدث مباشرة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

برلين - وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ونظيره الألماني زيغمار غابرييل يتفقان على رأب الصدع في العلاقات الثنائية التي شهدت توترا منذ أكثر من عام ونصف العام على خلفية ملفات حقوقية ومحاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا في يوليو 2016.

نيودلهي - الشرطة الهندية تعلن مقتل اربعة من عناصرها واصابة اثنين اخرين في انفجار قنبلة في بلدة (سوبور) بمحافظة (بارامولا) التابعة لولاية جامو وكشمير المتنازع عليها مع باكستان. (النهاية) م م ج
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