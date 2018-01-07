الرياض - 6 - 1 (كونا) -- اعلن النائب العام السعودي الشيخ سعود المعجب اليوم السبت القاء القبض على 11 اميرا تجمهروا في قصر الحكم مطالبين بإلغاء الأمر الملكي الذي نص على إيقاف سداد الكهرباء والمياه عن الأمراء.

ونقلت وكالة الانباء السعودية عن النائب العام قوله في بيان "أنه في يوم الخميس 17 ربيع الآخر 1439 تجمهر 11 أميرا في قصر الحكم مطالبين بإلغاء الأمر الملكي الذي نص على إيقاف سداد الكهرباء والمياه عن الأمراء كما طالبوا بالتعويض المادي المجزي عن حكم القصاص الذي صدر بحق أحد أبناء عمومتهم".

وأضاف "وقد تم إبلاغهم بخطأ تصرفهم هذا لكنهم رفضوا مغادرة قصر الحكم فصدر أمر كريم بالقبض عليهم عقب رفضهم مغادرة القصر وتم إيداعهم سجن الحائر تمهيدا لمحاكمتهم".

واكد أن "التوجيهات الكريمة واضحة بأن الجميع سواسية أمام الشرع ومن لم ينفذ الأنظمة والتعليمات سيتم محاسبته كائنا من كان".(النهاية) اد / م م ج