واشنطن - 6 - 1 (كونا) -- أعلنت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) اليوم السبت وفاة رائد الفضاء الأمريكي الشهير جون يونغ وذلك عن عمر ناهز ال 87 عاما في منزله بهيوستن في ولاية تكساس متأثرا بإصابته بمرض الالتهاب الرئوي.

وقالت (ناسا) في بيان إن يونغ كان من رواد الفضاء المخضرمين فهو أول رائد فضاء يقوم بست رحلات كما تولى ست مهام في الفضاء منها مهمتين للهبوط على سطح القمر وتولى قيادة أول رحلة مكوك للفضاء.

ونعا مدير (ناسا) روبرت ليتفوت يونغ قائلا إنه "أمضى ثلاثة أجيال من الرحلات الفضائية وكان واحدا من مجموعة الرواد الأول الذين أطلقت شجاعتهم والتزامهم أولى إنجازات أمتنا الكبرى في الفضاء".

وقال الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش ان يونغ "كان اكثر من صديق طيب وهو وطني جسور ساعدت شجاعته والتزامه بواجبه شعبنا على الدفع مرة أخرى بأفق الاكتشاف لأمتنا في وقت حرج".

وقد أمضى يونغ مع وكالة (ناسا) 42 عاما وهي أطول مدة قضاها رائد فضاء في برنامج الفضاء بالولايات المتحدة. (النهاية) ه ي / ه س ص