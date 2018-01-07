مدريد - 6 - 1 (كونا) -- أعلن نادي (برشلونة) الاسباني لكرة القدم تعاقده رسميا مع اللاعب البرازيلي فيليب كوتينيو لما تبقى من الموسم الجاري بالإضافة إلى خمسة مواسم أخرى لغاية يونيو 2023.

وقال النادي في بيان نشره على موقعه الالكتروني اليوم السبت ان قيمة الشرط الجزائي في عقد لاعبه الجديد يبلغ 400 مليون يورو (9ر481 مليون دولار).

وقالت صحيفة (ماركا) الرياضية الاسبانية ان الصفقة كلفت خزينة النادي 12 مليون يورو (5ر14 مليون دولار) إضافة إلى 40 مليون يورو (2ر48 مليون دولار) كمتغيرات.

يذكر ان كوتينيو (25 عاما) يعد أحد أبرز المواهب البرازيلية في كرة القدم ويتميز بإمكانات فنية عالية وحس هجومي كبير علما بانه نجح في تسجيل 13 هدفا لفريقه (ليفربول) في الموسم الماضي ولعب دورا كبيرا في تأهل المنتخب البرازيلي الذي يلعب معه منذ 2010 لنهائي كأس العالم في روسيا 2018. (النهاية) ه ن د / م م ج