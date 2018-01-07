واشنطن - 6 - 1 (كونا) -- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت أنه مستعد للتحدث مباشرة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

وقال ترامب للصحفيين في منتجع (كامب ديفيد) إنه مستعد للانضمام في محادثات هاتفية مع الزعيم الكوري الشمالي.

جاءت تصريحات الرئيس الأمريكي في معرض رده على سؤال حول ما إذا كان سيتحدث هاتفيا مع زعيم كوريا الشمالية إذ قال ترامب "بالتأكيد سأفعل ذلك".

وكان المسؤولون في إدارة ترامب قد أصروا على أنه لابد من "شروط مسبقة" لعقد محادثات مع كوريا الشمالية.

وتاتي تصريحات الرئيس الامريكي بعد أيام من رفض السفيرة الامريكية بالأمم المتحدة نيكي هايلي المحادثات بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية ووجهت تحذيرا شديدا الى بيونغ يانغ بأن واشنطن لن تقبل برنامجها النووي "مطلقا".

من جهة أخرى جدد ترامب تعهده ببناء "الجدار" على حدود الولايات المتحدة مع المكسيك مشيرا الى أن المكسيك ستدفع كلفة بنائه على نحو ما.

وكانت تقارير قد أفادت بأن البيت الأبيض طلب 18 مليار دولار من الكونغرس لتمويل الجدار الحدودي كجزء من صفقة لتوفير الحماية للمستفيدين من برنامج إدارة سلفه باراك أوباما لتوفير الحماية للمهاجرين القاصرين الذين دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية حينما كانوا أطفالا وهو معروف باسم (برنامج العمل المؤجل للطفولة الوافدة) أو اختصارا ب (داكا).

وقال ترامب "إما أن يبنى الجدار أو لن يكون لدينا (داكا)".

ويجتمع الرئيس الامريكي في عطلة نهاية الاسبوع في كامب ديفيد بأعضاء من إدارته ومن الكونغرس لمناقشة الاوليات التشريعية لعام 2018. (النهاية) ه ي / ه س ص