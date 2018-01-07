الخرطوم - 6 - 1 (كونا) -- اعلنت الأمانة العام لجائزة الطيب صالح العالمية للابداع الكتابي اليوم السبت عن انتهاء اعامل التحكيم لنحو 630 عملا ادبيا تتنافس في الدورة الثامنة للمسابقة.

وقال الامين العام للجائزة مجذوب عيدروس في مؤتمر صحفي انهم اكملوا الترتيبات الختامية لإعلان الفائزين في 15 فبراير المقبل مشيرا الى ان عدد الاعمال المتنافسة في هذه الدورة ارتفع لنحو 630 عملا ادبيا من 28 دولة من مختلف دول العالم.

وأكد أن الفعاليات الختامية والتي ستقام يومي 14 و 15 فبراير المقبل بالخرطوم ستشهد العديد من الفعاليات الثقافية فيما سيدور محور الندوة العلمية حول سرديات أدب الرحلة يشارك فيها أدباء كبار من الوطن العربي والعالم.

من جهته أشار عضو مجلس أمناء الجائزة خالد فتح الرحمن الى أن المحور الثالث للمنافسة يتمثل في دراسات نقدية حيث خصص هذه الدورة حول أدب المكان وحقق قفزة عالية في عدد المشاركات مقارنة بالدورات السابقة حيث بلغ عدد المشاركات فيه 38 عملا تميزت بقيمتها الأدبية الرفيعة.

وأطلقت شركة (زين - السودان) جائزة الطيب صالح العالمية للابداع الروائي في فبراير 2010 متزامنة مع الذكرى الاولى لرحيل الأديب السوداني الطيب صالح وترتكز المنافسة على محورين ثابتين هما الرواية والقصة القصيرة اما الثالث متحرك يتغير كل عام بين الدراسات النقدية والترجمة والنص المسرحي والشعر وقصص الأطفال وترصد جوائز للمسابقة تصل لنحو 100 الف دولار. (النهاية) م م م / م م ج