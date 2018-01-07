الكويت - 6 - 1 (كونا) -- وصل وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز الى الكويت اليوم السبت في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام يجري خلالها محادثات مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق م.الشيخ خالد الجراح الصباح حول تعزيز التعاون الأمني الثنائي.

وقالت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بوزارة الداخلية الكويتية في بيان صحفي ان الأمير عبد العزيز الذي يرافقه وفد امني رفيع المستوى سيبحث مع الشيخ خالد تعزيز التعاون المشترك بين أجهزة الامن في البلدين الشقيقين دعما للجهود الرامية لمواجهة التحديات ودعم أمن واستقرار المنطقة في ضوء المخاطر الماثلة.

وذكرت انه كان في استقبال الضيف والوفد الأمني المرافق له على أرض مطار الكويت الدولي الشيخ خالد الجراح ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح ووكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري.

واضافت ان الاستقال حضره ايضا سفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ ثامر الجابر الصباح وسفير المملكة العربية السعودية لدى دولة الكويت الدكتور عبد العزيز الفايز ووكلاء وزارة الداخلية المساعدون وكبار القيادات الأمنية بالوزارة. (النهاية) ع ي س / ع ب د