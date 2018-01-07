 
الصفحة الرئيسية عن كونا للإعلان على الموقع إتصل بنا مكاتب كونا خدماتنا مركز كونا لتطوير القدرات الاعلامية حقوق النشر
مستخدم جديد تسجيل دخول
facebook Twitter Youtube rss اجعلنا صفحتك الرئيسية
 
 
07 يناير 2018 05:02 ص
20 ربيع الآخرة 1439
عربي English
|
|
|
|
عام | الشؤون السياسية | الدفاع | محاكم | اقتصاد | طاقة | الزراعة والثروة الحيوانية | الإعلام | التربية والتعليم | العلوم والتكنولوجيا
 
زلزال بقوة 1ر5 على مقياس ريختر يهز مناطق في محافظة كرمانشاه الايرانية      استقبال حافل للمنتخب العماني الفائز بخليجي 23      (الصحة الكويتية): الطوارئ الطبية تعاملت مع أكثر من 200 ألف حالة خلال 2017      العراق يحقق بتهم بيع اطفال الى تنظيم (داعش)      رئيس الوزراء العراقي: ماضون في بناء جيش قوي لا يمثل الطوائف والاحزاب
  الدفاع
وزير الداخلية السعودي يصل الى الكويت
06/01/2018 | LOC21:30
18:30 GMT 		| أخبار الكويت
تصغير الخطالشكل الأساسيتكبير الخط
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح خلال استقبال وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح خلال استقبال وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز
الكويت - 6 - 1 (كونا) -- وصل وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز الى الكويت اليوم السبت في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام يجري خلالها محادثات مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق م.الشيخ خالد الجراح الصباح حول تعزيز التعاون الأمني الثنائي.
وقالت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بوزارة الداخلية الكويتية في بيان صحفي ان الأمير عبد العزيز الذي يرافقه وفد امني رفيع المستوى سيبحث مع الشيخ خالد تعزيز التعاون المشترك بين أجهزة الامن في البلدين الشقيقين دعما للجهود الرامية لمواجهة التحديات ودعم أمن واستقرار المنطقة في ضوء المخاطر الماثلة.
وذكرت انه كان في استقبال الضيف والوفد الأمني المرافق له على أرض مطار الكويت الدولي الشيخ خالد الجراح ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح ووكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري.
واضافت ان الاستقال حضره ايضا سفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ ثامر الجابر الصباح وسفير المملكة العربية السعودية لدى دولة الكويت الدكتور عبد العزيز الفايز ووكلاء وزارة الداخلية المساعدون وكبار القيادات الأمنية بالوزارة. (النهاية) ع ي س / ع ب د
 إطبع
  أرسل
 حفظ
Share
مشاركة
Kuwait
القمة الخليجية في صور
Photos from GCC
شارك بصورك Kuwait Vision
صوت لأفضل صورة لعام 2017

Kuwait Reader
Kuwait Vision
 
موجز الاخبار
 


إصدار خاص بمناسبة تكريم حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه قائد للعمل الإنساني

 
الأكثر قراءة الأكثر إرسالاً  
1.   تصادم طائرة كويتية بأخرى على مدرج مطار (جي اف كي) بنيويورك دون اصابات
2.   صورة اليوم
3.   وزيرا الدفاع الأمريكي والكوري الجنوبي يبحثان المخاطر المحتملة من كوريا الشمالية
4.   الهيئات الكويتية تواصل نشاطها المتجدد في تقديم المساعدات الإنسانية
5.   حدث في مثل هذا اليوم في الكويت
6.   سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 18 سنتا ليبلغ 76ر64 دولار
 
 
kuna magazien

 
اصدارات كونا الخاصة
 
الطقس
الصلاة
العملات
مطار الكويت
عن كونا خدمات كونا مواقع مفيدة أرشيف كونا اصدارات كونا
الصفحة الرئيسية
عن كونا
للإعلان على الموقع
إتصل بنا
مكاتب كونا
خدماتنا
مركز كونا لتطوير القدرات الاعلامية
حقوق النشر
إقرأ النشرة الإخبارية الكاملة
الصور (خلال الأسبوع)
خدمة ال FTP
كونا ريدر
خدمة الرسائل القصيرة (SMS)
الكويت فى ذاكرة الأيام
طلب توظيف
وظائف شاغرة
وكالات الأنباء العربية
وكالات الانباء العالمية
مؤسسات حكومية
مواقع أخرى مفيدة
مواقيت الصلاة
أرشيف الأخبار
خدمات إخبارية أخرى
حدث في مثل هذا اليوم في الكويت
المناسبات
الدورات التدريبية
أفلام
جميع الحقوق محفوظة كونا © 2012. تم تصميم وتنفيذ هذا الموقع من قبل شركة IDS