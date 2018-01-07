انقرة - 6 - 1 (كونا) -- قالت تقارير اعلامية تركية اليوم السبت ان قوات الدرك التركية اعتقلت 36 مهاجرا غير شرعي في بلدة (مادرا جايي) بمدينة (ازمير) غرب تركيا.

وذكرت وكالة (أناضول) التركية للأنباء ان من بين المهاجرين الذين كانوا يحاولون الوصول الى الجزر اليونانية 33 شخصا يحملون الجنسية السورية فيما الآخرون من الكاميرون.

وكانت قيادة خفر السواحل التركية أعلنت يوم الأربعاء الماضي اعتقال 21937 مهاجرا غير شرعي في العام الماضي في حين بلغ عدد وفيات حوادث غرق المهاجرين أثناء محاولتهم عبور بحر (ايجه) 61 شخصا.

وتعد تركيا نقطة انطلاق المهاجرين غير الشرعيين للعبور الى الدول الاوروبية خاصة منذ بداية الأزمة السورية في عام 2011.(النهاية) ر س / ع ب د