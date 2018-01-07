طهران - 6 - 1 (كونا) -- اعلنت السلطات الايرانية اليوم السبت ان زلزالا بقوة 1ر5 على مقياس ريختر هز مدينة سربل ذهاب في محافظة كرمانشاه الواقعة غربي ايران.

ونقلت وكالة انباء (فارس) الايرانية عن مركز رصد الزلازل التابع لجامعة طهران القول ان الزلزال الذي بلغت قوته 1ر5 على مقياس ريختر كان على عمق ثمانية كيلومترات من سطح الارض.

اوضح ان اهالي بلدات ( كيلان غرب ) و( ثلاث باباجاني ) و( قصر شيرين ) الواقعة في المنطقة الحدودية المحاذية للعراق شعروا بالزلزال ايضا لافتا الى انه لم ترد انباء عن خسائر حتى الآن.

يذكر ان زلزالا بقوة 3ر7 درجة على مقياس ريختر ضرب غرب محافظة كرمانشاه منتصف شهر نوفمبر الماضي وادى الى مصرع أكثر من 600 شخص واصابة اكثر من 12 ألفا آخرين.(النهاية) ف ز / ع ب د