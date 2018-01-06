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  رياضة
متسابق كويتي يحقق المركز الثاني بالجولة الخامسة لبطولة الامارات للدراجات النارية
06/01/2018 | LOC17:47
14:47 GMT 		| الأخبار الخليجية
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المتسابق الكويتي عبدالله الشطي
المتسابق الكويتي عبدالله الشطي
ابوظبي - 6 - 1 (كونا) -- حقق المتسابق الكويتي عبدالله الشطي المركز الثاني ضمن الجولة الخامسة لبطولة الإمارات الكبرى للدراجات النارية فئة (ام اكس 2) التي اختتمت منافساتها في ابوظبي اليوم السبت.
واعرب متسابق الدراجات النارية الرملية الشطي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عن سعادته البالغة لتحقيقه هذا الانجاز في ظل المشاركة الواسعة لنخبة من أفضل المتسابقين في العالم الذين يمتلكون خبرة طويلة في هذه الرياضة.
ووصف الشطي منافسات البطولة بأنها "قوية وبالغة الصعوبة" نظرا لما تحتويه حلبة السباق من منعطفات ومسارات وعرة تتطلب مهارات احترافية خاصة لتجاوزها بنجاح.
واضاف ان هذه البطولة التي اقيمت على مدار يومين تعد من بين ابرز واعرق البطولات في المنطقة.
واشاد بجهود رئيس النادي الكويتي للسيارات والدراجات الآلية الشيخ احمد الداود الصباح ودعمه المادي والمعنوي للمتسابقين الكويتيين بشكل عام وله بشكل خاص من خلال هذه المشاركة المهمة ما كان له الدور البارز في تحقيقه نتيجة ايجابية.
وأثنى الشطي على دعم المسؤولين في الهيئة العامة للرياضة الكويتية وتذليلهم جميع العقبات التي تعترض الرياضيين الكويتيين في مختلف المحافل والبطولات الرياضية.(النهاية) ب ص / أ م س
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