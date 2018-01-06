نيودلهي - 6 - 1 (كونا) -- اعلنت الشرطة الهندية اليوم السبت مقتل اربعة من عناصرها واصابة اثنين اخرين في انفجار قنبلة في بلدة (سوبور) بمحافظة (بارامولا) التابعة لولاية جامو وكشمير المتنازع عليها مع باكستان.

ونقلت وكالة الانباء الهندية الاسيوية عن المفتش العام لشرطة الشطر الهندي من اقليم كشمير منير خان القول ان عناصر من جماعات مسلحة زرعت عبوة ناسفة محلية الصنع بالقرب من احد المتاجر بسوق (غول) الذي يبعد 50 كيلومترا من (سريناغار) مشيرا الى ان الانفجار اسفر عن مصرع اربعة من رجال الشرطة واصابة اثنين آخرين.

واشار الى ان القوات الامنية اطلقت عمليات لتطويق المنطقة والبحث عن منفذي الهجوم فيما تم نقل الجريحين الى مستشفى محلي لتلقي العلاج.

وكانت السلطات الهندية نشرت عددا كبيرا من قوات الأمن في السوق ومناطق مجاورة من (سوبور) للحفاظ على الامن واغلقت السوق المزدحم خشية اندلاع توترات او احتجاجات من جانب انفصاليين في الذكرى ال 19 لمقتل حوالي 55 شخصا جراء هجوم مسلح على قوات الامن عام 1993 .

وتتهم نيودلهي اسلام اباد بدعم وتمويل ومساعدة الجماعات المسلحة في كشمير في حين تنفي اسلام اباد هذه الاتهامات وتؤكد ان الكشميريين يدافعون عن حريتهم. (النهاية) ا ت ك / ط م ا