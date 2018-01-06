عمان - 6 - 1 (كونا) -- دعا العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم السبت إلى البناء على الاجماع الدولي فيما يتعلق بوضع مدينة القدس القانوني وضرورة دعم صمود المقدسيين وحماية الهوية العربية للمدينة والمقدسات الاسلامية والمسيحية فيها.

وقال الديوان الملكي الأردني في بيان إن ذلك جاء خلال لقاء الملك عبدالله مع وفد وزاري عربي مصغر منوط به متابعة تداعيات قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل والبدء بنقل السفارة الامريكية اليها.

واكد العاهل الأردني خلال اللقاء ضرورة تكثيف الجهود وتنسيق المواقف العربية لدعم الفلسطينيين في الحفاظ على حقوقهم التاريخية والقانونية الراسخة في مدينة القدس وفي مساعيهم الرامية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

واشار الى ان مسألة القدس يجب تسويتها ضمن اطار الحل النهائي واتفاق سلام عادل ودائم بين الفلسطينيين والاسرائيليين يستند الى حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وجدد التأكيد على ان الاردن ومن منطلق الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس سيبذل كل الجهود لتحمل مسؤولياته الدينية والتاريخية في حماية المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس الشريف.

ووفق البيان تم خلال اللقاء بحث افضل السبل لمواجهة تداعيات القرار الامريكي الذي يخالف قرارات الشرعية الدولية التي تؤكد ان وضع القدس لا يقرر الا بالتفاوض بين الاطراف المعنية.

كما جرى الاتفاق على ضرورة تكثيف الجهود لإيجاد افق سياسي للتقدم نحو انهاء الصراع الفلسطيني الاسرائيلي على اسس تلبي حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

ويضم الوفد الذي يعقد في العاصمة الأردنية عمان اجتماعا لبحث تحركاته المقبلة وزراء خارجية مصر سامح شكري وفلسطين رياض المالكي والسعودية عادل الجبير والمغرب ناصر بوريطة ووزير الدولة للشؤون الخارجية الاماراتي انور قرقاش اضافة الى الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط.

وكانت جامعة الدول العربية اعلنت الشهر الماضي تشكيل وفد وزاري عربي مصغر لمتابعة الاثار السلبية للقرار الامريكي بشأن القدس وتبيان خطورته في ضوء المكانة التاريخية والدينية للقدس عند العرب والمسلمين.

وتشكل الوفد بقرار جامعة الدول العربية رقم 8821 الصادر عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية في التاسع من شهر ديسمبر الماضي الذي دعا له الاردن ودولة فلسطين. (النهاية) أ ب