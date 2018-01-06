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  رياضة
(الطيران المدني) الكويتية: 130 رحلة جوية الى الامارات وعمان خلال اليومين الماضيين
06/01/2018 | LOC16:16
13:16 GMT 		| الأخبار العالمية
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مدير عام الإدارة العامة للطيران المدني المهندس يوسف الفوزان
مدير عام الإدارة العامة للطيران المدني المهندس يوسف الفوزان
الكويت - 6 - 1 (كونا) -- أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني اليوم السبت عن تسيير 130 رحلة بواقع 50 اضافية و80 مجدولة الى الامارات وعمان خلال اليومين الماضيين لنقل 27607 ركاب من جماهير البلدين لحضور المباراة النهائية من بطولة خليجي23.
وقال مدير عام الادارة المهندس يوسف الفوزان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن نجاح حركة الجماهير الرياضية وتسهيل عملية وصولهم تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية التي شددت على تقديم كل الدعم والمساندة للأشقاء الراغبين في حضور المباراة النهائية البطولة.
وأشاد بدور رجال وزارة الداخلية الحيوي وجهودهم الكبيرة في تسهيل حركة المسافرين الأمر الذي أسفر عن انسيابية الحركة في مطار الكويت الدولي منوها بتعاون وتضافر الجهود المخلصة لرجال الإدارة العامة للجمارك وشركة الخطوط الجوية الكويتية وشركة ناس لخدمات الطيران.
وأعرب عن شكره وتقديره لفرق العمل في (الطيران المدني) التي كانت تعمل على مدار الساعة بمتابعة مباشرة من رئيس الإدارة الشيخ سلمان الحمود الصباح لتسهيل حركة ضيوف الكويت خلال فترة انعقاد البطولة.
وكانت بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم ال23 التي انطلقت في 22 ديسمبر الماضي في الكويت قد اسدلت مساء الجمعة الستار على منافساتها بتتويج المنتخب العماني بلقبها على حساب نظيره الاماراتي بركلات الترجيح. (النهاية) ع ع م / ط أ ب
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