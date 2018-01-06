مسقط - 6 - 1 (كونا) -- أكد سفير دولة الكويت في سلطنة عمان فهد المطيري اليوم السبت أن بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم أظهرت قدرة الرياضة على القيام بدور بناء وفاعل في دعم وتعزيز اللحمة الخليجية.

جاء ذلك في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) تعليقا على بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم ال23 (خليجي 23) التي أقيمت بدولة الكويت في الفترة بين ال 22 من ديسمبر الماضي والخامس من يناير الجاري بمشاركة جميع منتخبات الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي إضافة إلى العراق واليمن.

وشدد السفير المطيري على أهمية البطولة في تحقيق التنسيق والتكامل والتعاون والترابط بين دول المجلس في المجال الرياضي انطلاقا من مرتكزات العمل المشترك بدول مجلس التعاون الخليجي.

واكد ان بطولة (خليجي 23) بدولة الكويت جاءت ناجحة على المستويات كافة وهو الأمر الذي ظهر للجميع بعد خروج البطولة بهذا المستوى الرفيع.

ووجه سفير دولة الكويت في مسقط بهذه المناسبة التهنئة لمنتخب سلطنة عمان بفوزه بالنسخة ال23 من بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم وذلك للمرة الثانية في تاريخه. (النهاية) ا ح ر / ط م ا